Москва, 9 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Несмотря на резкое снижение поставок газа из России, Евросоюз продолжает заполнять подземные хранилища газа. Средний уровень по всем европейским хранилищам составляет 95,34%, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

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«Еще буквально пару месяцев назад были большие сомнения, успеют ли страны ЕС наполнить запасы до уровней выше 90%, но теплая погода начала ноября позволила сдвинуть начало отопительного сезона, а также снизить спрос и цены на газ.

Резкое снижение производственной активности, в частности замедление или полная остановка некоторых предприятий, также позволили сократить потребление газа. К примеру, только в октябре использование электроэнергии сократилось на 10,3% в годовом выражении. Рост поставок СПГ из Норвегии и США частично помогли заменить российский газ, но заплатить за это пришлось в разы больше.

С таким уровнем запасов газа ЕС сможет пройти зимний сезон без особых проблем, если погодные условия будут соответствовать средним значениям. При этом заполненность хранилищ снизиться до 20-25% к февралю 2023 года ожидает Международное энергетическое агентство. Но в случае морозной зимы запасов газа может хватить только на два с половиной — три месяца.

И главная проблема заключается не в том, как ЕС справиться этой зимой, а что делать дальше, успеет ли Европа наполнить свои ПХГ к следующему отопительному сезону. Без поставок российского газа сделать это будет крайне сложно, даже практически невозможно.

При этом расходы, которые в этом году составили около $105 млрд, будут только увеличиваться. Даже МЭА призывает страны блока убавить оптимизм в отношении запасов и срочно задуматься о подготовке к следующей зиме.

В Германии до сих пор звучат призывы к сокращению потребления на 20% этой зимой, а по данным Bloomberg ФРГ придется потратить около 83,3 млрд евро на субсидии цен на газ и электроэнергию в 2023 году.

На текущий момент закачка газа лишь немного превышает уже начавшийся отбор газа из хранилищ в некоторых странах. По сути можно считать, что зимний отопительный сезон уже открыт, так как Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша уже приступили к отбору газа из ПХГ.

В итоге, наличие текущих запасов в подземных хранилищах и имеющиеся свободные танкеры, заполненные СПГ, которые кружат вокруг Европы смогут обеспечить терпимое прохождение зимнего периода. Но следующий год станет куда тяжелее.

Без российского газа европейские страны однозначно не смогут обойтись. Почти все объемы СПГ законтрактованы другими странами, а свободные остатки будут уходить тем, кто платит больше», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), уровень заполненности хранилищ газом многих стран уже достигает почти 100%.

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