Рязань, 9 ноября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Крупную партию наркотиков изъяли полицейские у 28-летнего жителя Рязани. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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Молодого человека поймали с поличным на улице Телевизионной в тот момент, когда он обустраивал тайник. При себе у подозреваемого находилось около 50 свёртков с кристаллическим веществом. В доме у курьера изъяли 704 грамма синтетического наркотика, общий вес изъятых запрещённых веществ превысил 738 г.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого по ходатайству следствия заключили под стражу.