Кемерово, 9 ноября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. На строительство дорожного обхода города Кемерова будет направлено 21,2 млрд рублей. Об этом говорится в официальном телеграм-канале правительства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина проект северо-западного обхода Кемерова был включён в список приоритетных федеральных и региональных дорог, получивших финансирование.

«Средства будут предоставлены Кемеровской области в виде бюджетной субсидии на условиях софинансирования. В 2022 году их объём составит более 2,2 млрд рублей, в 2023-м — более 3,8 млрд, а в 2024-м — более 15 млрд», — говорится в официальном сообщении.

Считается, что 47-километровая трасса разгрузить центральную часть Кемерова. Сегодня весь транзитный поток, двигающийся по федеральной трассе «Сибирь», проходит по городским улицам. Также, появление дороги даст возможность для развития торгово-экономических связей со странами Юго-Восточной Азии.

По проекту, во время строительства обхода планируется соорудить 12 мостов, четыре транспортные развязки, экодук для перехода диких животных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации строительства северо-западного обхода Кемерова.

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