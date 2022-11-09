Уфа, 9 ноября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. IX Международный фестиваль школьного спорта государств-участников СНГ состоится в Уфе. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Saratov. gov.ru Виды спорта

Сообщается, что мероприятие будет проходить в столице Башкирии с 14 по 19 ноября, регион впервые принимает его у себя.

«Планируется, что в мероприятии примут участие юноши и девушки 13-15 лет в составе школьных команд из стран СНГ, диаспор стран СНГ, проживающих на территории России, а также сборная команда школьных спортивных клубов России», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона Ирека Сагитова.

Отмечается, что на соревнования приедут 450 юных спортсменов из России, Узбекистана, Киргизии, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Туркмении и Таджикистана.

«Состязания пройдут по семи видам спорта», — пояснил чиновник.