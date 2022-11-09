Париж, 9 ноября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Ожидается, что в результате резкого роста производственных затрат во Франции цена на устриц вырастет примерно на 15%, передает BFM TV.

Александр Полегенько ИА REGNUM Устрицы

Инфляция сказывается на традиционной для французов рождественской еде: фуа-гра, десерт «рождественское полено», шампанское, устрицы. За традиционные устрицы 25 декабря в этом году придется заплатить больше. Их цена «вероятно вырастет примерно на 15%» к празднованию Рождества и Нового года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Устрицы не застрахованы от резкого роста производственных затрат. На производство уходит не менее трех лет, в течение которых производитель использует металлические конструкции для выращивания моллюсков. Однако в последнее время количество этих материалов резко возросло. Выращивание устриц также требует больших затрат труда, не говоря уже об упаковке.

Индустрия устриц в настоящее время ведет переговоры с крупными ритейлерами о повышении цен. По словам Лорана Широна, президента группы качества устриц Marennes-Oléron, девять из десяти дистрибьюторов согласились бы на увеличение цен, запрошенное производителями устриц.

«Когда вы являетесь крупным брендом, вы не можете просить своих партнеров-производителей работать ниже производственных затрат. Это невозможно», — отметил Лоран Широн.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзы во Франции пообещали «жесткую забастовку» парижского транспорта.