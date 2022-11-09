Нефтеюганск, Югра, 9 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с некачественным водоснабжением в городе Нефтеюганске (ХМАО). Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Жительница Нефтеюганска сообщила главе СКР, что в городе на протяжении более десяти лет отсутствует качественная вода, а ранее выделявшиеся бюджетные деньги на строительство станции по очистке и фильтрации питьевой воды ушли в неизвестном направлении. При этом никто из должностных лиц не был привлечён к уголовной ответственности. Женщина просит главу СКР оказать содействие в появлении в квартирах муниципалитета чистой холодной воды, а также наказать виновных в сложившейся ситуации.

Отмечается, что СУ СК России по ХМАО расследовало уголовное дело в отношении директора управления капитального строительства Нефтеюганска по ст. 293 УК РФ («Халатность»). В 2021 году ему вынесен обвинительный приговор. Нефтеюганским межрайонным следственным отделом по фактам обеспечения жителей города некачественным водоснабжением ранее проводились процессуальные проверки.

«Установлено, что водопроводная вода в Нефтеюганске не соответствует предъявляемым требованиям по органолептическим и химическим показателям, однако имеющиеся отклонения находятся в допустимых пределах, вследствие чего вода не является опасной для жизни и здоровья граждан», — в свою очередь сообщает СУ СКР по ХМАО.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Югре Михаилу Мокшину провести очередную проверку жалобы на воду в Нефтеюганске и при наличии оснований возбудить уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года прокуратура ХМАО возложила на администрацию Нефтеюганска и АО «Юганскводоканал» обязанность по обеспечению населения города питьевой водой надлежащего качества. Было установлено, что модернизированная в 2013–2018 годах станция обезжелезивания не обеспечивает очистку воды до нормативных показателей. Качество поступающей в город воды остаётся неудовлетворительным по содержанию железа, аммиака, цветности.

В марте 2022 года на территории «Юганскводоканала» началось строительство фильтровальной станции. Её стоимость оценили в 1,1 млрд рублей.

Власти Югры 30 октября 2022 года подали заявку на федеральную субсидию по проекту «Чистая вода» на софинансирование строительства водоочистной станции в Нефтеюганске. При одобрении заявки, 176,2 федеральных и 457 окружных млн рублей будут направлены на строительство фильтровальной станции для нужд 127 тысяч человек. Объект должен быть введён в эксплуатацию в марте 2023 года.