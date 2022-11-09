Липецк, 9 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели жителя Липецка при проведении земляных работ возбуждено следственными органами региона, сообщили 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Трагедия произошла 5 ноября. Как предварительно установили следователи, днём при проведении работ по прокладке сетей водоснабжения и канализации в районе спорткомплекса ЛГТУ в результате нарушения правил безопасности произошел обвал грунта. Почвой на глубине почти четыре метра засыпало 19-летнего рабочего, он скончался до приезда скорой помощи.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.