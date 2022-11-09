Москва, , 14:41 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Джей Шанкар заявил, что террористы, действующие в Афганистане, по-прежнему вызывают серьёзную озабоченность у всего мира. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Террорист Sntat.ru

Глава внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым подчеркнул, что мир не должен забывать об Афганистане.

«Международное сообщество по веским причинам обеспокоено террористами, которые действуют с территории Афганистана», — отметил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что международное сообщество и особенно соседи должны сотрудничать друг с другом, чтобы исключить террористическую угрозу из Афганистана.

Министр иностранных дел Индии также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Афганистане и заявил, что этому не уделяется должного внимания.

Сергей Лавров заявил, что на следующей неделе состоится встреча в «московском формате» по Афганистану.

«Никаких секретов от представителей афганского правительства у нас нет, о результатах встречи мы сообщим талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим политическим силам этой страны», — заверил глава МИД России.

Недавно спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встрече в Москве не будет.