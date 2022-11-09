Чебоксары, 9 ноября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Чебоксарах 10 ноября откроется республиканская осенняя художественная выставка, состоящая из нескольких сотен работ. Её особенностью станет галерея портретов выдающихся земляков, написанных членами регионального отделения Союза художников Чувашии. В экспозицию вошли работы более 100 авторов, сообщили ИА REGNUM в творческой организации.

Из личного архива автора «Защитник Сталинграда». Автор - заслуженный художник Чувашии Оксана Кокорина. 75х75, оргалит, масло. В коллекции руководителя клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова ("Хирурга")

Сборно-союзная художественная выставка проводится осенью ежегодно. В этом году она необычна тем, что впервые представлена портретная галерея «Чувашия в лицах»: 20 портретов составляют единую экспозицию, приуроченную к Году выдающихся земляков в республике. В полотнах запечатлены известные люди Чувашии, которые внесли большой вклад в развитие не только малой родины.

К примеру, на выставке представлен портрет митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, который более 40 лет служил в республике и скончался в 2020 году. При нём число православных приходов увеличилось с 35 до 210, восстановлено семь монастырей и духовное училище в Чебоксарах. Также увековечен в холсте образ легенды национального театра, народной артистки СССР Веры Кузьминой, которая умерла в 2021 году в 97-летнем возрасте, до последних дней не покидая сцену. Также будет выставлен новый портрет народного художника РСФСР Ревеля Федорова, скончавшегося 30 октября 2022 года в 92 года: он долгое время возглавлял региональное отделение Союза художников Чувашии и стоял у истоков создания современной чувашской художественной школы.

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Что касается других залов, то в них можно будет увидеть разножанровые работы — в частности, скульптурные и графические портреты, пейзажи в различных техниках, вышивку, ювелирные изделия, а также творчество резчиков по дереву.

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Всего этом году в экспозицию, которая размещена в Центре современного искусства в Чебоксарах, вошли 218 работ, созданных 101 автором.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах был представлен первый туристический «живописный» проект «Чувашия глазами художников». Он необычен тем, что история и национальная культура показана глазами профессиональных живописцев и графиков, а итогом стало создание альбома-путеводителя и расширенной выставки. Одним из авторов проекта является заслуженный художник Чувашии, член Союза художников республики Оксана Кокорина.