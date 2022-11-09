Воткинск, Удмуртия, 9 ноября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Из Воткинска была отправлена к местам несения службы первая группа призывников в рамках осенней кампании. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации на своей странице в социальной сети.

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Всего в ходе осеннего призыва из Воткинска, а также Воткинского и Шарканского районов республики в военные части отправятся 140 призывников. Заседания призывной комиссии проходят регулярно.

Сейчас на службу отправили первую группу срочников, в состав которой вошли восемь человек. Следующая группа отправится служить 14 ноября.

В мэрии подчеркнули, что молодые люди идут в армию с охотой и интересом.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках начинавшегося с 1 ноября призыва из Удмуртии отправятся на срочную службу около 1,3 тыс. мужчин. Замначальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики Станислав Сон говорил ранее, что наибольшее количество призывников из Удмуртии пройдут военную службу в сухопутных войсках, также срочников направят в Военно-морской флот, Воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и войска национальной гвардии.

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