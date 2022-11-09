Москва, 9 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Открыть творческие вузы для участников специальной военной операции предложил депутат Госдумы Дмитрий Певцов («Новые люди»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Певцов на торжественной церемонии на Поклонной горе

«Предлагаю открыть творческие вузы для современных фронтовиков. Создать механизм бесплатного получения первого и второго образования для тех, кто служил своей родине на фронтах СВО», — предложил Певцов в ходе «правительственного часа» с участием главы Минкультуры Ольги Любимовой.

«Потому что эти люди в отличие от многих тех, кто гуляет по улицам городов, знают, что такое самому погибать, а товарища выручать, знают, что такое высшая любовь», — отметил парламентарий.

Он также предложил вернуть телевидение в ведение Минкультуры.