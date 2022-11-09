Черкесск, 9 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Курорты Северного Кавказа, находящиеся в управлении госкорпорации «Кавказ. РФ», могут ввести вход на канатные дороги по биометрическим данным. Такое нововведение позволит пользоваться подъемниками, не боясь потерять при катании на лыжах ски-пассы — пластиковые билеты.

Пресс-служба «Кавказ. РФ» Канатная дорога на Кавказе

В настоящее время именно они являются пропуском для многократных подъемов. Купив такой билет один раз в день, можно кататься с ним в течение всего дня. Однако, по мнению руководства АО «Кавказ. РФ», замена ски-пассов на биометрическую систему пропуска позволит не бояться их утери, так как система распознает владельца по лицу.

«Прорабатываем возможность использовать эту технологию у себя на курортах. Интересно, как она зарекомендует себя в горных условиях», — приводит слова заместителя гендиректора «Кавказ. РФ» Николая Гончарова «КоммерсантЪ».

По данным издания, такая биометрическая система пропуска введена, в частности, на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.

Напомним, в число курортов Северного Кавказа, управляемых компанией «Кавказ. РФ», входят в том числе «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне.