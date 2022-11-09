Москва, 9 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Скульптурная композиция «Фонтан», расположенная на станции метро «Римская» в Москве, будет обновлена. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

«Мы обновим скульптурную композицию «Фонтан» на станции метро «Римская» На станции вы можете увидеть символы Рима: медальоны «Мадонна с младенцем», «Капитолийская волчица», колонны в античном стиле», — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Отмечается, что в ближайшее время будет обновлён один из элементов композиции — коринфские колонны, фонтан и скульптуры Ромула и Рема авторства Леонида Берлина.