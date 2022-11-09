Прага, , 14:39 — REGNUM Большая группа стран Евросоюза продолжит оказывать давление на ФРГ, чтобы Берлин согласился на введение потолка цен на газ. Об этом 9 ноября заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Давление стран, которые этого хотят, велико, и мы будем его усиливать», — приводит Reuters слова Станюры.

По его словам, Германия больше всех выступает против введения потолка цен на газ, но многие в Европе ведут с ней переговоры и пытаются изменить её мнение.

По мнению чиновника, совместный европейский подход обойдётся национальным бюджетам дешевле, чем индивидуальный подход, при котором богатые страны окажутся в лучшем положении в вопросе субсидирования энергоёмких отраслей промышленности.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз больше не считает ограничение цен на энергоресурсы эффективным инструментом для борьбы с энергетическим кризисом.