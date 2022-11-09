Москва, 9 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация в мировой экономике сложная, но в 2023 году будет еще сложнее, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Судя по всему, ожидается повторение кризиса 2008–2009 годов. Тогда весь мир охватил мировой экономический кризис. На фондовых рынках произошло резкое падение цен на акции. Многие компании разорились и закрылись, большое количество сотрудников было уволено.

Признаки надвигающегося кризиса уже видны в экономике. Инфляция растет рекордными темпами, а учетные ставки центральных банков повышаются по всему миру, замедляя всё больше и больше глобальную экономику, фондовые индексы падают. В Евросоюзе нарастает энергетический кризис, а крупные компании в США увольняют тысячи сотрудников.

Скорее всего, ставки продолжат повышаться в будущем, что будет давить на рост мировой экономики, снижать стоимость активов, повышать риски для финансовой нестабильности. Геополитическая напряженность будет возрастать, и это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в мировой экономике.

В то же время наша страна не останется в стороне. В условиях мирового кризиса упадет спрос на многие товары, в том числе добываемые в России и продаваемые за границу. Это приведет к еще большему уменьшению доходов бюджета. Сочетание жестких санкций и сильная зависимость России от импорта технологий и комплектующих приведет к технологическому регрессу и откат в «экономику вчерашнего дня».

Поэтому России необходимо готовится как можно быстрее перестраивать процессы в новых реалиях. Упор следует делать на диверсификацию экономики, поиск альтернативных поставщиков критически значимой продукции, развития собственного производства высокотехнологичной продукции и реального сектора производства.

Доходы бюджета должны состоять из многих разносторонних потоков и не зависеть в большинстве своем от продаж природных ресурсов. Международные санкции сменили географию российского импорта и экспорта, разрывая старые внешнеэкономические связи. Поэтому необходимо как можно быстрее найти новые альтернативы, или пытаться вернуть старые связи.

Рост неопределенности будущего на фоне усиления геополитического напряжения будет сильно давить на восстановление и трансформацию экономики России.

На первом этапе потребуется около двух лет на первичную адаптацию к новым условиям. Более глубокая трансформация экономики может занять от пяти до десяти лет», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы, глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о «жестком» варианте развития событий в мировой экономике.

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