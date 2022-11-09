Южно-Сахалинск, 9 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 9 ноября сообщил о гибели военнослужащего из Южно-Сахалинска в ходе спецоперации в защиту Донбасса. В своём телеграм-канале глава островного региона написал, что это тяжелая утрата.

Скорбь

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Погиб рядовой Алексей Емельянов.

«Настоящий патриот и мужественный человек, он встал на защиту Родины и исполнил свой солдатский долг. Память о герое навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Алексея», — написал Лимаренко.

Губернатор Сахалина пообещал, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко В ходе спецоперации погиб рядовой из Южно-Сахалинска Алексей Емельянов

Как сообщало ИА REGNUM, на всей захваченной преступным режимом Киева территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 9 ноября из онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.