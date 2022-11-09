Алексеевка, Белгородская область, 9 ноября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия задержали сотрудники УФСБ в Алексеевке Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября официальный представитель ведомства Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

У местного жителя изъяты боеприпасы времён Великой Отечественной войны, артиллеристские снаряды, патроны различного калибра, 11 взрывателей и гранаты Ф-1. Кроме того, в доме у подозреваемого обнаружено 40 кг пороха.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.