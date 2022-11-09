Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Генеральный подрядчик строительства метро в Петербурге — АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) — запустил сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается 9 ноября на странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Василий Иванов ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР

В МССС рассказали, что первым делом нужно приносить тем, кто хочет помочь жителям новых регионов России. От петербуржцев и гостей города ожидают предметы гигиены (мыло, зубные щётки и пасты, шампуни, кремы, туалетную бумагу и другие предметы), лекарства (антисептики, жгуты, зелёнку и перекись водорода). Также можно принести детское питание и канцелярию. Из продовольствия лучше всего приносить продукты с длительным сроком хранения: крупы, консервы, чай и кофе. С полным списком можно ознакомиться на странице предприятия.

«Мы отправим на эти территории продукты питания для детей и взрослых, предметы гигиены, быта и др. Приглашаем вас присоединиться: прием гуманитарной помощи проводится на всех производственных площадках по рабочим дням до 24 ноября», — сказано в сообщении.

Принимать вещи будут по десяти адресам. В частности, в управлении МССС на Загородном проспекте, дом 52, на первом этаже в 101 кабинете.