Вологда, 9 ноября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Вологодской области завершили масштабную программу ремонта дорог. За сезон в регионе привели в порядок 750 км дорог. Об этом в соцсетях сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

Страница в Facebook Дмитрия Миронова Ремонт дорог

«План перевыполнили более чем на 300 километров. По нацпроекту обновили дорожное покрытие на 328 километрах региональных и муниципальных дорог. Это 54 объекта. Самые масштабные работы по асфальтированию проведены в Вологодском, Череповецком, Никольском, Тотемском и Бабушкинском районах, а также вблизи Кадникова и Сокола. Сейчас завершается приемка работ», — написал глава региона.

Кувшинников также сообщил, что дополнительно на дорожную деятельность в 2023–2025 годы будет выделено пять млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на ремонт дорог Вологодской области было направлено восемь млрд рублей.