Москва, 9 ноября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Передать телевидение в ведение Минкультуры предложил депутат Госдумы Дмитрий Певцов («Новые люди»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Кристина Уколова ИА REGNUM Дмитрий Певцов

«Пора вернуть телевидение в лоно культуры», — сказал Певцов в ходе «правительственного часа» с участием главы Минкультуры Ольги Любимовой.

Парламентарий обратил внимание на то, что телевидение относится к ведомству Минцифры, при том, что от Минцифры у телевидения только способ передачи сигнала.

В ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил включить предложение в проект постановления по итогам «правительственного часа».