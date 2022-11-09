Донецк, , 14:23 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования дважды в течение 25 минут обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 9 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрелы Кировского района Донецка со стороны боевиков ВСУ были зафиксированы в 13:35 (совпадает с мск) и в 14:00, и в ходе них по городу было выпущено дважды по три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что законопроект, уточняющий освобождение от мобилизации многодетных отцов, внесли в Госдуму депутаты во главе с Геннадием Зюгановым (КПРФ), Сергеем Мироновым (СРЗП), Алексеем Нечаевым («Новые люди») и Ярославом Ниловым (ЛДПР)