Москва, , 14:24 — REGNUM Выборы в Конгресс США в очередной раз доказали свою непредсказуемость, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по аналитики КРОС Андрей Лебедев.

Выборы в США Whitehouse.archives.gov

«Перед голосованием на выборах в США аналитика показывала, что республиканцы уверенно вернут себе контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей и таким образом превратят вторую половину президентства Джо Байдена в настоящий кошмар для демократов, саботируя все их инициативы.

В пользу такого прогноза говорили и соцопросы, и непростая экономическая ситуация. Не случайно, что экзитполы среди пришедших вчера на выборы показали, что больше всего их волнует инфляция (33%).

Однако предварительные результаты говорят о том, что демократы выступили лучше, чем ожидалось. Контроль над Палатой представителей республиканцы, скорее всего, все-таки получат, но с гораздо меньшим перевесом, чем прогнозировалось — их большинство может составить всего 5–10 голосов, вместо ожидавшихся 20–30 голосов.

В случае же с Сенатом, скорее всего, развязка наступит не скоро, так как пока у обоих партий по 48 мест, и все решат четыре штата (Висконсин, Джорджия, Аризона, Невада), где разрыв между кандидатами настолько мал, что потребуется ждать завершения подсчета бюллетеней, присланных по почте, а в Джорджии и вовсе, похоже, потребует второй тур в начале декабря.

Все это говорит о том, что, запас прочности у демократов, похоже, оказался выше, чем можно было судить по рейтингу доверия Байдену (39%), однако для того, чтобы претендовать на победу на президентских выборах 2024 года, им явно предстоит провести серьезную перегруппировку сил», — полагает эксперт.

По данным CNN, республиканцы опередили демократов на выборах в палату представителей Конгресса США, и практически сравнялись с ними по числу мест в сенате.

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