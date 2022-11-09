Москва, , 14:24 — REGNUM Указ о праздновании 100-летия международного детского центра «Артек» подписал президент России Владимир Путин 9 ноября. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

В соответствии с документом, в 2025 году будет организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею «Артека».

В этих целях правительство России будет создан организационный комитет, утверждён состав. Также правительство должно разработать и утвердить план основных юбилейных мероприятий.

«Артек» был создан как пионерский лагерь в 1925 году и на протяжении всего советского периода оставался самым знаменитым детским лагерем страны. В 2014 году, после воссоединения России с Крымом, он получил статус международного детского центра. Сегодня «Артек» принимает ежегодно около 40 тыс. детей.