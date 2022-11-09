* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 9 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер местные источники сообщили об аресте талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) писателя и гражданского активиста. Об этом пишет газета «8 Собх».

Pixabay.com Арест

Ахмад Маил Рахнавард, писатель и общественный деятель, был арестован радикалами в городе Кабул около двух месяцев назад.

Согласно источникам, Рахнавард какое-то время занимался сбором помощи бедным и нуждающимся семьям Панджшера, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали его за то, что он получал и распределял помощь без согласования с ними.

Собеседники утверждают, что после ареста талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили его семью, что они не должны раскрывать информацию о его аресте в СМИ.

Сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не заявили.

Ранее радикалы арестовали, пытали, а в ряде случаев и расстреляли десятки жителей провинции Панджшер.