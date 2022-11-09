Омск, 9 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Пожар в детском саду произошёл 9 ноября в Советском округе Омска. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:13 по местному времени.

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Локализовали пожар в 11:30, ликвидировали — в 12:04. К тушению привлекались 30 человек и семь единиц техники. Работало четыре звена газодымозащитной службы.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, до прибытия сотрудников пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 75 человек, в том числе 55 детей. Когда прибыли сотрудники МЧС, эвакуация продолжилась. Было эвакуировано ещё 99 детей и десять взрослых. Пострадавших нет.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омской области, по факту инцидента в детсаду проводится проверка.

«Прокуратура Советского округа Омска проводит проверку в связи с поступлением сигнала о задымлении в здании БДОУ г. Омска «Детский сад № 168». Дети и персонал детского сада были оперативно эвакуированы», — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности детей при нахождении в образовательном учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Находке Приморского края 9 ноября спасателям поступило сообщение о задымлении в школе. Ученики и сотрудники школы (всего 620 человек) самостоятельно вышли из здания. Пострадавших нет.

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