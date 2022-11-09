Москва, , 14:38 — REGNUM У европейских финансовых институтов нет реальных инструментов, позволяющих стабилизировать рост цен на энергоносители и продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Инфляция Pixabay.com

«Темпы роста уровня потребительских цен в странах Евросоюза демонстрируют антирекорды на протяжении последних нескольких месяцев, — сказала она. — За октябрь 2022 года инфляция разогналась до уровня 10,7% в годовом выражении. Месяцем ранее уровень инфляции составлял 9,9%. Данные значения являются максимальными с 1 января 1999 года. При этом целевое значение показателя составляет всего 2% в годовом выражении. Европейский центральный банк предпринимает меры денежно-кредитного регулирования для снижения инфляции, однако данные меры не могут в краткосрочном периоде существенно изменить ситуацию. Следует помнить, что временной лаг от момента принятия регулятором решения по базовой ставке до момента проявления конкретного эффекта составляет несколько месяцев, поскольку финансовый рынок должен адаптироваться к новым институциональным условиям».

Как напомнила Валишвили, на заседании 27 октября 2022 года Совет управляющих Европейского центрального банка второй раз подряд повысил базовую процентную ставку до 2% с прогнозом дальнейшего повышения до тех пор, пока уровень инфляции не достигнет целевого значения.

«Однако на сегодняшний день объективных условий, позволяющих говорить о замедлении роста или снижения инфляции в еврозоне, нет. У европейских финансовых институтов нет реальных инструментов, позволяющих стабилизировать рост цен на энергоносители и продукты питания. Дополнительным проинфляционным фактором для европейских государств является дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС США», — подчеркнула Валишвили.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что европейская экономическая и монетарная политики неспособны одновременно обеспечить экономический рост и снизить небывалую инфляцию.

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