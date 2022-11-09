Кемерово, , 14:45 — REGNUM Аграрии Кемеровской области впервые в истории собрали 1 млн 789,9 тыс. тонн зерна. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пик развития сельского хозяйства был в 1966 году, в Кузбассе тогда собрали 1 млн 739 тыс. тонн. С тех пор это достижение было ориентиром, нашей целью. Без преувеличения скажу — вы совершили трудовой подвиг! По предварительным подсчетам, 1 млн 789 тысяч тонн зерна — в амбаре, — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на торжественном приёме в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. — Своим трудом вы создали гарантированный запас хлеба для региона, это особенно важно сейчас, под давлением западных санкций, когда Россию ограничивают в закупках продовольствия. Останавливаться на этом не будем. Надо дальше развивать сельское хозяйство».

По словам губернатора, в регионе продолжат программу по вводу неиспользуемых сельхозземель, будут строить зерносушилки, обновлять технику и заниматься селекцией.

По официальным данным, в 2022 году кузбасские аграрии использовали рекордное количество минеральных удобрений — 97,2 тыс. тонн и увеличили долю использования сортовых семян.