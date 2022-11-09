Астана, 9 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Казахстана на следующей неделе перейдёт на усиленный режим работы в связи с проведением в стране президентских выборов. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«С 15 по 24 ноября текущего года весь личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября. Президент страны Касым-Жомарт Токаев решил провести досрочные выборы после реформы конституции республики. Со следующего срока главу республики будут избирать только на один срок, но он был увеличен до семи лет.