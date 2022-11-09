Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге преодолён температурный рекорд, установленный в этот день в 1926 году. Дневная температура воздуха 9 ноября 2022 года поднялась до отметки +9,4 градуса, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Погода в России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, новый рекорд зафиксирован в 14:00 мск на метеостанции Санкт-Петербурга.

«9 ноября перекрыт максимум температуры воздуха. Потепление продолжается, температура воздуха повышается», — уточнил Колесов, напомнив, что по прогнозу сегодня ожидается потепление до +10 градусов.

Напомним, в этот день 96 лет в Ленинграде назад синоптики также регистрировали непривычную для ноября температуру воздуха +9,3 градуса.

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