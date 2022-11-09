Лос-Анджелес, США, , 14:21 — REGNUM Личные вещи и записи Майкла Джексона похищены из его дома в Лос-Анджелесе, ущерб оценивается в $1 млн. Об этом 9 ноября сообщил портал TMZ.

Майкл Джексон (сс) Yann Caradec

Отмечается, что компания, управляющая поместьем певца, подала иск в суд, в котором указан список украденных предметов. Среди них электронные носители с записями неизданных публичных выступлений, фотоальбом, наградные дипломы, чёрная сумка с изображением черепа и кукла, изображающая артиста.

Под подозрение попал бывший возлюбленный одной из сестёр артиста Джеффри Филиппс. Предполагается, что он вынес имущество тогда, когда родственники решали вопросы, связанные со смертью Джексона.

Кроме того, Филлипс выставил на аукцион некоторые из похищенных предметов. После жалобы компании торги были запрещены.

Напомним, Майкл Джексон умер в июне 2009 года. Ему было 50 лет.