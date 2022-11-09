Хабаровск, 9 ноября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края продолжают оказывать помощь семьям мобилизованных. В специальных центрах принято более 1300 обращений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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Отмечается, что 24 студента, чьи отцы были призваны, получили единовременную выплату в 50 тыс. рублей, 97 учащихся получают гарантированную стипендию.

В Хабаровске, Амурском, Нанайском, Комсомольском, Ванинском, Николаевском, Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском районах детей мобилизованных родителей бесплатно кормят в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжают помогать семьям мобилизованных для участия в спецоперации бойцов. Их дети начали получать дополнительные стипендии, также продолжается приём заявок на санаторно-курортное лечение.