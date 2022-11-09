Москва, 9 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Риски мировой экономики похоже, действительно, смещаются в сторону более жёсткого сценария, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Например, годовая инфляция в еврозоне в октябре, согласно предварительной оценке агентства Eurostat, выросла уже на 10,7%, хотя ещё в сентябре рост годовой инфляции в зоне евро не превышал 9,9%. Европейский Центробанк осенью лихорадочно повышает процентные ставки, но похоже, что рецессии еврозоне уже не избежать.

В то же время говорить о том, что уже вот-вот настанет мировой экономический кризис, пока рано. Например, в США спад ВВП происходил в течение двух первых кварталов 2022 года, но уже в 3 квартале экономика США показала рост в годовом выражении на 2,6%. А инфляция в США в сентябре (данные за октябрь пока не опубликованы) составила 8,2%, хотя в еврозоне в сентябре она была уже вблизи 10%.

А в Китае, который, как многие другие страны мира, был затронут растущей инфляцией, по итогам октября инфляция замедлилась, повысившись только на 2,1% в годовом выражении. Хотя для КНР такой уровень инфляции достаточно высокий, он не идёт ни в какое сравнение с темпами инфляции в еврозоне и не входящих в еврозону странах Европы.

Причины подобного роста инфляции следует искать, во-первых, в «вертолётных деньгах», которые и США, и Великобритания, и еврозона печатали в огромном количестве во время пандемии коронавируса 2020 года.

Но перебои с поставками товаров и сырья, тоже начавшиеся по причине пандемии, вызвали рост цен во многих странах в 2021 году. А перебои с поставками энергоресурсов в 2022 году, вызванные как ограничениями против России, так и введёнными гораздо раньше эмбарго на нефть Венесуэлы и Ирана, способствовали резкому росту цен на нефть и газ в Европе, что закономерно вызвало подорожание электричества.

Теперь, спасаясь от инфляции и высоких цен на электроэнергию и газ, европейский энергоёмкий бизнес бежит в США. Жёсткий сценарий развития мировой экономики, о котором предупредила глава Банка России Эльвира Набиуллина, будет возможен даже не столько из-за рецессии, которая очевидно ожидается в еврозоне, сколько из-за того, что в 2022 году меняется вся архитектура мировой геополитики и экономики, и эти процессы продолжатся как минимум в ближайшие несколько лет.

Пока рано говорить об утрате влияния США (и, в том числе, доллара США) в мировой экономике, равно как и об ослаблении Китая. Зато Евросоюз и Великобритания по причине грядущей рецессии значительную часть своего влияния в мире могут утратить», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина завила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние месяцы сместились в сторону более «жесткого» варианта развития событий.

Читайте также: Набиуллина: риски сместились в сторону «жесткого» варианта событий