Москва, 9 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий освобождение от мобилизации многодетных отцов, внесли в Госдуму депутаты во главе с Геннадием Зюгановым (КПРФ), Сергеем Мироновым (СРЗП), Алексеем Нечаевым («Новые люди») и Ярославом Ниловым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Парламентарии считают необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации членов многодетных семей, подняв возраст детей до 18 лет.

Авторы отмечают, что увеличения возраста детей, находящихся на иждивении граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, с 16 до 18 лет, правительством Российской Федерации поддерживается.

«Актуальность и срочность принятия законопроекта не вызывает никаких сомнений, поскольку в период частичной мобилизации и в современных условиях улучшение демографических показателей — приоритетная задача для сохранения дальнейшего развития и целостности Российской Федерации», — подчеркнули авторы.