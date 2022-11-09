Айбак, Афганистан, 9 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Четыре шахтёра погибли из-за отравления газом в угольной шахте в районе Дарае-Суф провинции Саманган в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, трое погибших, в том числе два брата, были жителями кишлаков Фирузбахар и Саргуль уезда Якавланг провинции Бамиан, ещё один — из провинции Дайкунди.

Собеседники газеты добавили, что тела трёх человек были захоронены в их кишлаках в Якавланге, а тело четвёртого доставлено в Дайкунди.

Абдул Сабур Сайгани, пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане, подтвердил гибель трёх шахтеров из Бамиана в провинции Саманган.

Напомним, что около недели назад в уезде Чах-Аб провинции Тахар в результате обрыва тросов вагонетки погибли четверо горняков. Позже двое рабочих и сотрудник охраны соляной шахты были убиты неизвестными вооружёнными людьми в уезде Даулатабад провинции Фарьяб.