Томск, 9 ноября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Томские власти закупили необходимое оборудование по заявкам мобилизованных горожан, проходящих подготовку в учебной части в Омске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Телеграм-канал Владимира Мазура Проводы мобилизованных в Томской области

В частности, были приобретены дизельные генераторы, бензопила, газовые баллоны для горелок, рации, термосы, спальные мешки и берцы.

«Дополнительное вещевое довольствие приобретено за счет средств специального счёта для оказания поддержки мобилизованным», — отметили в мэрии.

Кроме того, в Томске организованы пункты приёма посылок от друзей и родных для мобилизованных, которые находятся в учебных частях в Омске, Чебаркуле и Елани. Машина с посылками выедет из города 12 ноября.