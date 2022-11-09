Киев, 9 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. На всей захваченной преступным режимом Киева территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 9 ноября из онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

ИА REGNUM Воздушная тревога во всех областях б. УССР подконтрольных ВСУ. Ноябрь 2022

При этом ранее прокиевские СМИ сообщили, что режим воздушной тревоги был объявлен почти во всех областях на захваченной Киевом территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела города Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) боевиками ВСУ из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS получили повреждения три многоквартирных дома.