Богота, 9 ноября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Управление гражданской авиации Колумбии выступило против объединения Avianca и Viva на том основании, что это создает риски для конкуренции в секторе и благосостояния потребителей. Об этом пишет Prensa Latina.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ведомство напомнило, что 8 августа 2022 года вышеупомянутые коммерческие операторы представили операцию по интеграции на рассмотрение. Орган назначил техническую и юридическую группу для проведения соответствующего анализа, следуя передовой практике, рекомендованной и внедренной Организацией экономического сотрудничества и развития, Международной сетью конкуренции, Министерством юстиции США и др.

После проведения исследования, надзорный орган пришел к выводу, что разрешение предлагаемой интеграции будет иметь несколько последствий, таких как создание или усиление рыночного механизма в пользу нового объединения.

Кроме того, отмечается, что указанная экономическая группа достигнет стопроцентной доли на 16 внутренних маршрутах, что, с точки зрения свободной конкуренции, будет означать откат и возврат к уровню, который не наблюдался в стране более семи лет. Подчёркивается, что компания Viva, которая была значимым игроком на колумбийском рынке, активизировала конкуренцию в секторе и стала ценной альтернативой для колумбийских и региональных потребителей, а в результате слияния она исчезнет как независимый конкурент.