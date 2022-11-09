Екатеринбург, 9 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Власти Екатеринбурга получили 700 млн рублей на строительство дорог в Академическом районе города. Средства направлены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Anton Starikov Деньги

На полученные средства начнут строительство улиц Рябинина и Вавилова. Кроме того, 43 млн рублей дополнительно направили на возведение культурного центра в Верхней Туре, ещё 23 млн рублей — на строительство стадиона в Верхотурье.

Напомним, на строительство дорог в Академическом районе Екатеринбурга из федерального и областного бюджета уже выделяли 2 млрд рублей.