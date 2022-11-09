Кишинёв, 9 ноября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Молдавии приготовилось ко второй волне беженцев с территории б. УССР. Об этом на телеканале TVR заявила глава МВД республики Анна Ревенко.

Флаг Молдавии

«Мы берём в расчёт все возможные сценарии, уже подготовлен ряд мер. Мы понимаем, что ситуация остается нестабильной и может поменяться в течение 24 часов», — сказала Ревенко.

Она сообщила, что в настоящее время в Молдавии проживают около 80 тыс. жителей б. УССР. Большинство из них устроились у родственников, знакомых или волонтёров. Остальным предоставили места в центрах временного размещения.