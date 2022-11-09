Иркутск, , 14:10 — REGNUM В правительстве Иркутской области сегодня, 9 ноября, состоялась встреча губернатора Приангарья Игоря Кобзева с участниками и победителями финалов Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы», «Абилимпикс» и «Навыки мудрых», а также их наставниками, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поручил разработать порядок премирования победителей и призеров финалов национальных чемпионатов профмастерства их наставников Правительство Иркутской области

«Победители и участники финалов национальных чемпионатов наглядно показывают свои профессиональные умения и навыки. При этом неоценима помощь наставников. Педагоги и мастера производственного обучения делают всё, чтобы их воспитанники добивались успеха — это движение по ступенькам профессиональной карьеры. Желаю всем и впредь быть успешными в достижении поставленных целей», — обратился к участникам встречи Игорь Кобзев.

Напомним, в конце октября в Москве состоялся финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Иркутскую область на соревнованиях представили шесть конкурсантов.

По итогам соревнований Артем Константинов из Иркутского техникума архитектуры и строительства занял второе место в компетенции «Столярное дело», Сергей Лукьянов из Иркутского техникума авиастроения и материалообработки занял третье место в компетенции «Сварочные технологии», Иван Таланкин из Иркутского базового медицинского колледжа занял третье место в компетенции «Медицинский и социальный уход». Сегодня участники финала и их наставники приняли участие в диалоге с главой региона.

Также участие во встрече приняли представители региональной сборной, принимавшей участие в отборочных соревнованиях и Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Мероприятие направлено на популяризацию рабочих профессий, содействие профессионализации обучающихся и молодых специалистов в контексте требований национальных и мировых стандартов подготовки, а также профессиональной ориентации молодежи на востребованные регионе профессии и специальности.

По итогам Финала X Национального чемпионата представители региона получили награды: студент Иркутского техникума архитектуры и строительства Артем Бобров завоевал серебряную медаль по компетенции «Реставрация произведений из дерева»; студент Иркутского техникума архитектуры и строительства Алексей Филатов получил бронзовую медаль по компетенции «Реставрация произведений из дерева»; студентка Ангарского индустриального техникума Софья Медведева стала бронзовым призером по компетенции «Неразрушающий контроль»; ученица школы № 24 г. Ангарска Диана Макаренко среди юниоров завоевала бронзу по компетенции «Неразрушающий контроль»; бронзовым призером стала студентка Ангарского промышленно-экономического техникума Екатерина Шпилева по компетенции «Бухгалтерский учет».

Призерами, получившими «Медальон за профессионализм» стали студентка Черемховского педагогического колледжа Евгения Чугуевская по компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых», студентка Иркутского базового медицинского колледжа Юлия Амакова по компетенции Медицинский и социальный уход; студент Нижнеудинского техникума железнодорожного транспорта Никита Поляков по компетенции «Управление локомотивом».

Воспитатель детского сада № 18 г. Иркутска Ирина Островская одержала победу в Финале V Национального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции «Дошкольное воспитание».

Соревнования проходили с 12 по 14 октября в дистанционном формате. Площадками проведения были определены три профессиональные образовательные организации Иркутской области по компетенциям Дошкольное воспитание, Сварочные технологии, Охрана труда.

«Мы заинтересованы в талантах, которые будут славить Иркутскую область. В рамках встречи приняли решение, что будет разработан порядок по региональному стимулированию по итогам участия в финалах национальных чемпионатов мастерства. Поручил предусмотреть механизмы сопровождения студентов-участников национальных чемпионатов с момента их выпуска из техникумов и трудоустройства на работу», — отметил Игорь Кобзев.

Напомним, ранее отмечалось, что в Иркутской области разработают Концепцию развития среднего профессионального образования (СПО) региона как одного из важнейших ресурсов поддержки кадрового потенциала экономики Приангарья.

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