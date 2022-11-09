Донецк, , 14:28 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования семье депутата Народного совета ДНР, командира взвода Михаила Жукова, погибшего 8 ноября при выполнении боевого задания.

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Он не стремился к должностям, а депутатом стал потому, что надо. Никогда не боялся ответственности, не бежал от неё. Всегда делал то, что должно. Так и погиб: на боевом посту, делая свою трудную мужскую работу», — написал Пушилин 9 ноября в своём телеграм-канале.

Денис Пушилин также выразил соболезнования коллегам Михаила Жукова.