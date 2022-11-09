Астана, 9 ноября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Мясная продукция в Казахстане в среднем за год, по итогам октября подорожала на 15,9%. Информацию 9 ноября обнародовали на сайте проекта по мониторингу экономики страны ranking. kz.

Olenina-nao.ru Продукция АО «Мясопродукты»

«По итогам октября текущего года мясо и мясопродукты подорожали сразу на 15,9% за год. В том числе мясо и птица — на 14,6%, колбасы — на 21,3%, прочие изделия из мяса — на 15,7%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за отчётный период цены на говядину выросли на 9,3%, конину — на 16,3%, свинину — на 13,4%, баранину — на 12,5%. Варёная колбаса подорожала на 22,2%, полукопчёная — на 21,2%.

Больше всего мясная продукция за год подорожала в Мангистауской (22,6%), Павлодарской (20%) и Актюбинской (19,5%) областях.

Напомним, уровень годовой инфляции в Казахстане по итогам октября составил 18,8%.