Приштина, Сербия, , 19:52 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти рассматривает возможность назначения «координаторов» на место ушедших в отставку глав четырех сербских муниципалитетов на севере края. Об этом 9 ноября сообщило сербское издание Vecernje novosti.

Альбин Курти Arianit

Ccылаясь на неназванные источники, издание сообщает, что албанские сепаратисты в Приштине обсуждают эту возможность, хотя понимают, что этим можно лишь «подлить масла в огонь» сербско-албанского конфликта.

Само решение о проведении повторных муниципальных выборов в Северной Митровице, Лепосавиче, Звечане и Зубином Потоке вызовет сопротивление сербов, которые там составляют этническое большинство, утверждает издание.

Напомним, что 8 ноября Приштина заявила о намерении заменить депутатов «Сербского списка» в парламенте Косово представителями других сербских партий.

Сербы покинули все органы власти сепаратистского образования после того, как Альбин Курти отказался продлить срок для перерегистрации автомобилей с сербскими номерами.