Махачкала, 9 ноября 2022, 14:35 — REGNUM Житель дагестанского села Магарамкент Исмаил Магомедов удостоен высокой государственной награды за свои подвиги и мужество, проявленные при выполнении воинского долга в ходе спецоперации. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении его орденом Мужества. О подвиге героя рассказал 9 ноября глава Дагестана Сергей Меликов, опубликовав в своем телеграм-канале фотографию лейтенанта Магомедова.
Он поблагодарил Магомедова и других дагестанских героев, удостоенных наград за патриотизм и смелость при выполнении своего дела, за то, что являются достойными продолжателями дедов и прадедов, отстоявших Родину от фашизма.