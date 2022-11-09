Махачкала, 9 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Житель дагестанского села Магарамкент Исмаил Магомедов удостоен высокой государственной награды за свои подвиги и мужество, проявленные при выполнении воинского долга в ходе спецоперации. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении его орденом Мужества. О подвиге героя рассказал 9 ноября глава Дагестана Сергей Меликов, опубликовав в своем телеграм-канале фотографию лейтенанта Магомедова.

Телеграм-канал главы Дагестана Сергея Меликова Исмаил Магомедов

Лейтенант не только храбро и грамотно вёл бой с националистами, но и сумел спасти жизни своих подчинённых и вывести их из-под обстрела. Несмотря на тяжёлое ранение, офицер продолжил наступление и освободил очередной населенный пункт. За мужество и героизм наш земляк награждён орденом Мужества», — написал Меликов.

Он поблагодарил Магомедова и других дагестанских героев, удостоенных наград за патриотизм и смелость при выполнении своего дела, за то, что являются достойными продолжателями дедов и прадедов, отстоявших Родину от фашизма.