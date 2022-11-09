Екатеринбург, 9 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Участники картеля выплатили более 3 млн рублей штрафа после вмешательства свердловского УФАС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Uriston.com Штраф

В деле фигурировали две компании: ЕМУП «Водоканал» и ООО «УралСтройМонтаж». По данным службы, они заключили между собой антиконкурентное соглашение. В результате чего смогли получить контракт на строительство коммуникационных сетей в Ботаническом саду Екатеринбурга. При этом работы «УралСтройМонтаж» начал производить ещё до завершения аукциона.

Суды первой и второй инстанций оштрафовали компании. ЕМУП «Водоканал» выплатил 1,77 млн рублей, ООО «УралСтройМонтаж» — 1,32 млн рублей штрафа.