* талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 9 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В афганской провинции Кандагар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали местного артиста. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ru.torange.biz Арест

Согласно источникам, певец Наджиб Шариф был арестован сотрудниками 11-го округа безопасности города Кандагара.

Родственники артиста подтвердили эту новость и заявили, что Шарифа увезли в неизвестное место и у них нет информации о его судьбе.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кандагар никак не прокомментировали арест.

Ранее в этой провинции арестовали ряд журналистов.