Челябинск, , 14:34 — REGNUM В Челябинске сотрудница Регионального центра оценки качества и информатизации образования осуждена за коррупцию. Приговор вынес 9 ноября Советский райсуд города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщину признали виновной в получении взятки в размере 350 тыс. рублей. По версии следствия, деньги ей дал один из предпринимателей за заключение контракта на поставку офисной техники.

Преступление было выявлено сотрудниками областной Контрольно-счётной палаты. Суд учёл, что дама признала вину и возместила размер взятки в доход государства, и назначил ей четыре года условно с таким же испытательным сроком.

Как сообщало ИА REGNUM, под суд за получение взяток отдан первый замглавы администрации Ашинского муниципального района. Следователи считают, что он получил от некого бизнесмена взяток на общую сумму более 250 тыс. рублей.