Мокшанский район, Пензенская область, , 14:34 — REGNUM В селе Плесс Мокшанского района Пензенской области 9 ноября прошла церемонии запуска нового птицеводческого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Индейка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Комплекс состоит из 32 птичников и объектов инфраструктуры. Возвели его в рамках инвестсоглашения между сельскохозяйственным холдингом и правительством Пензенской области. Сумма вложений составила 5 млрд рублей. Трудоустроено более 100 местных жителей.

На открытии комплекса губернатор Олег Мельниченко анонсировал продолжение сотрудничества с компанией и открытие новых площадок.

«Несмотря на непростую ситуацию, мировую конъюнктуру, мы выйдем на 207 тыс. тонн производства мяса индейки в Пензенской области. Достигнем всех поставленных целей», — уверен глава региона.

По итогам 9 месяцев 2022 года сельхозхолдинг произвел 158 тыс. тонн индейки в убойном весе, что на 13% больше уровня прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2020 году рост производства птицы превысил 7%, индейки — 12%.

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