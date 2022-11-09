Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Жителям Санкт-Петербурга рассказали, что у вестибюля закрытой на многомесячную реконструкцию станции метро «Чернышевская» появится безопасный проход. О планах установки схемы обхода сообщили в АО «Метрострой Северной столицы», передаёт 78.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Вход в метро «Чернышевская»

Жители и гости города сегодня вынуждены по проезжей части обходить участок, который огородили из-за ремонта «Чернышевской». Судя по сообщению «Метростроя», забор у станции установили 8 ноября.

«Завтра [10 ноября] будет установлена схема варианта обхода, пешеходная галерея будет располагаться с противоположной стороны дороги. Сужать проезжую часть не планируется, чтобы сохранить интервальность движения общественного транспорта», — сообщили на предприятии.

Вестибюль станции метро «Чернышевская» закрылся на ремонт в октябре 2022 года. Работы будут идти вплоть до мая 2024 года. Специалисты заменят двери на входе, увеличат число эскалаторов, реконструируют наземный вестибюль.